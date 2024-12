Down sendromlu Nisa Naz Cirit Atma'da Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri’de ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Down Sendromlu Nisa Naz Öztürk, 8 yıldır eğitmenleri ve ailesinin de desteğiyle sporla uğraşıyor. Down Sendromlular Cirit Atma Yarışması’na uzun bir hazırlık süreci geçirerek katılan Öztürk, cirit atma yarışında 11.48 derecesiyle Türkiye Şampiyonu ve Dünya 5’incisi oldu. Bu başarısı hakkında konuşan baba Ahmet Öztürk, başlarda nasıl olacak diye düşündüklerini, zorluklar yaşadıklarını ama hepsinin üstesinden geldiklerini anlattı. Baba Öztürk kızının başarısı hakkında, “Nisa Naz küçüklüğünden beri spor yapmaya meyilli olan biriydi. Biz onu gördük, hocaları onu gördü elimizden geleni yaptık, bugünlere getirdik. Bundan sonrası kendine ait. Her şeyin başında zorluklar var. Nisa ilk başlarda biz nasıl olacak diye düşünürken Nisa kendini çok aştı. Her şeyiyle mükemmel biri, harika biri. Dünya şampiyonu olacaktı neredeyse. Ailenin herkese sadece engelli bireyler için değil diğer bireyler için de önemi çok büyük. Biz Nisa'yı down olduğunu öğrendiğimizde birçok şey yaşadık ama hepsini aştık. Nisa açmakta azimli oldu. Biz desteğini sağladık. Çevresi desteğini sağladı. Aile olarak, dost olarak, öğretmen olarak, mahalle olarak Nisa’yı hiçbir zaman için dışlamadılar. Güzel olan da buydu” diye konuştu.

‘BİR SONRAKİNDA NİSA’YI DÜNYA ŞAMPİYONU YAPACAĞIZ’

Kayseri Özel Çocuklar Topluma Kazandırma Derneği Başkan Yardımcısı ve Nisa Naz’ın öğretmeni İbrahim Demirağ ise Nisa Naz Öztürk’ün yeteneğini nasıl keşfettiklerini anlattı. Bir sonraki yarışta Nisa Naz’ı dünya şampiyonu yapmayı istediklerini belirten Demirağ, “Öncelikle Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan ve altı şehidimizi saygı ve minnetle anıyorum. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Dernek Başkanımız Mahmut Özdemir'le birlikte bu işe gönül verdiğimizde özel sporcuların başarı kazanabileceğini topluma kazandırabileceğini keşfettikten sonra, derneği kurduktan sonra Kayseri'de bir tarama yaptık. Nisa'yı da o tarama esnasından keşfettik ve Nisa ile yaklaşık 8 yıldır hem özel anlamda hem de spor salonlarında ilgilenmekteyiz, çalışmaktayız. Bu çalışmaların neticesinde de son iki yıldır Türkiye şampiyonluğu geçen yaz down sendromluların dünya şampiyonasında dünya beşinciliği ile bunu taçlandırdık. Gözümüz dünya şampiyonasında inşallah bir dahaki şampiyonada Nisa'yı dereceyle dünya şampiyonu yapmayı hedefliyoruz. Aslında geçen seneki çalışmalarımızda denemelerde attığı atışı yapmış olsaydı dünya rekoruyla dünya şampiyonu olacaktı ama işte atış esnasında biliyorsunuz spor yetenek olduğu kadar içsel duyguları kontrol etmek için de gerekli olan bir durum. Denemede yaptığı atışı gerçekleştiremediği için dünya beşincisi olarak kalabildi. Ama hedefimiz dünya şampiyonluğu. Nisa'yla beden eğitimi öğretmenlerimiz özellikle ilgilenerek Ebru Hocamız olsun, Ahmet Hocamız olsun, onlar özellikle burada hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda antrenmanlar yaparak Nisa'yı sürekli çalıştırmaktalar. Kilosunu kontrol etmek durumunda. Kol kaslarını, vücut kaslarını geliştirmek durumunda. Bununla birlikte iyi bir sporcunun Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki çelik ve aynı anda ahlaklısını severim usulüyle. İyi bir insan olarak, iyi bir sporcu olarak yetiştirmek ellerinden gelen bütün emekleri gösterdiler. Sonuç Türkiye şampiyonluğu inşallah dünya şampiyonlarına doğru gideceğiz” şeklinde konuştu.