Aşık Veysel Kayseri'de türküleriyle anılacak

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 52'nci yılında Kayseri'de tanınmış isimlerin seslendireceği türküleriyle anılacak.

Aşık Veysel Kayseri'de türküleriyle anılacak

Müzik çalışmaları ile de bilinen Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, anma programı ile ilgili olarak  ‘Büyük ozanımız Aşık Veysel’i, ölüm yıldönümünde onun türküleriyle, sözleriyle ve yaşam hikayesiyle anıyoruz. Gönül gözüyle dünyaya ışık saçan Veysel’in izinde, dostluk ve sevgiyle buluşmak için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bağlamanın teline dokunan her notada, onun yüreğinden süzülen her kelimede buluşmak dileğiyle’ ifadelerini kullandı. Tüm vatandaşları anma gecesine davet eden Karaoğlu, programa katılımın ücretsiz olduğunu da ifade etti.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Veysel'i ölümünün 52. yılında türkülerle anacak. "Tükenmez Hazıne Aşık Veysel" adı altındaki anma töreni 21 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Gültepe Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak anma töreninde Ersin Çimen, Sinan Karaoğlu, Sema Karaoğlu, Melik Can Karaoğlu ve Aksel sahne alacak. Sahnede Aşık Veysel'in birbirinden kıymetli eserleri seslendirilecek.

Kayseri'de tanınmış doktorlarından Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, eşi KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun yanı sıra oğulları Melik Can Karaoğlu ve Ersin Çimen'le birlikte AKSEL de gece de sahneye çıkacak isimler arasında. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Aşık Veysel Kayseri'de türküleriyle anılacak
Aşık Veysel Kayseri'de türküleriyle anılacak
Kimse üstüne alınmıyor ama 'Yaşlı' kimdir?
Kimse üstüne alınmıyor ama 'Yaşlı' kimdir?
Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılar Haftası mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılar Haftası mesajı
Başkan Palancıoğlu İftarda Sahada Çalışan Personel İle Buluştu
Başkan Palancıoğlu İftarda Sahada Çalışan Personel İle Buluştu
Kayseri'de Galerici baba ve 3 oğlunun 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davaya devam edildi
Kayseri'de Galerici baba ve 3 oğlunun ‘dolandırıcılık’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi
ERÜ'nün URAP Dünya Sıralaması Başarısı
ERÜ’nün URAP Dünya Sıralaması Başarısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!