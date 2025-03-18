Aşık Veysel Kayseri'de türküleriyle anılacak

Müzik çalışmaları ile de bilinen Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, anma programı ile ilgili olarak ‘Büyük ozanımız Aşık Veysel’i, ölüm yıldönümünde onun türküleriyle, sözleriyle ve yaşam hikayesiyle anıyoruz. Gönül gözüyle dünyaya ışık saçan Veysel’in izinde, dostluk ve sevgiyle buluşmak için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bağlamanın teline dokunan her notada, onun yüreğinden süzülen her kelimede buluşmak dileğiyle’ ifadelerini kullandı. Tüm vatandaşları anma gecesine davet eden Karaoğlu, programa katılımın ücretsiz olduğunu da ifade etti.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Veysel'i ölümünün 52. yılında türkülerle anacak. "Tükenmez Hazıne Aşık Veysel" adı altındaki anma töreni 21 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Gültepe Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak anma töreninde Ersin Çimen, Sinan Karaoğlu, Sema Karaoğlu, Melik Can Karaoğlu ve Aksel sahne alacak. Sahnede Aşık Veysel'in birbirinden kıymetli eserleri seslendirilecek.

Kayseri'de tanınmış doktorlarından Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, eşi KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun yanı sıra oğulları Melik Can Karaoğlu ve Ersin Çimen'le birlikte AKSEL de gece de sahneye çıkacak isimler arasında.