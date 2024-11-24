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Aşkın Genç'ten Saadet Partisi'nin yeni liderine tebrik

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partsis'nin 9. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Mahmut Arıkan'ı tebrik etti.

Aşkın Genç'ten Saadet Partisi'nin yeni liderine tebrik

CHP Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi'nin genç liderini, yayınladığı bir soyal medya paylaşımıyla tebrik etti:

''Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen hemşehrim, sevgili dostum Kayseri Milletvekili Sn. Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.''

Haber Merkezi

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