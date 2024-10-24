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  • Aşkın Genç, TUSAŞ terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

Aşkın Genç, TUSAŞ terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Kayserili Kubilay Akbulutlar ve diğer yaralıları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Terör saldırılarının milletin bütünlüğüne zarar veremeyeceğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 'Bu alçak saldırılar, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne zarar veremeyecek' dedi.

Aşkın Genç, TUSAŞ terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TUSAŞ’ta gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Kayserili Kubilay Akbulutlar ve diğer yaralıları Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Terör saldırılarının milletin bütünlüğüne zarar veremeyeceğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ”Bu alçak saldırılar, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne zarar veremeyecek teröre karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, kalbimiz ve dualarımız onlarla” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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