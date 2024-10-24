ERÜ Hastaneleri'nin yeni acil ek binası tanıtıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlediği basın toplantısı ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne yapımı tamamlanan yeni Acil Ek Binası’nı tanıttı.

Acil ek binada düzenlenen tanıtım toplantısına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ ile basın mensupları katıldı. Toplantıda yeni Acil Ek Binası hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Acil ek binamız 148 milyonluk bir maliyet ile ortaya konulmuş bir yapıdır. Yapımızın toplam kapalı alanı 4 bin 800 metrekaredir. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olarak inşası tamamlanmış durumdadır” dedi. Yeni acil ek binasının Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, yapım sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e ile Kayseri Protokolüne de teşekkür etti. Toplantıda ERÜ’ye yaptırılacak olan 800 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, yapılacak olan hastanede sismik izolatör kullanılacağını belirterek, “800 yataklı Erciyes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. etap projemiz onaylandı. Bu projemizle ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler vereceğiz ama bir parantez açarak şunu belirtmek isterim. Bu projemize 13 Kasım’da proje yapım ihalesine çıkıyoruz. 13 Kasım’da ihale yapıldıktan sonra on ay içerisinde projesi tamamlanmış olacak” diye konuştu. Mevcut hastanenin onarım giderlerinin artışından dolayı yeni bir hastane projesine imza attıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Üniversitemiz hastanelerinin herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta ama onarım giderleri sürekli artarak devam ediyor. Şu anda örnek vermem gerekirse, yıllık onarım bedeli bizim özellikle poliklinikler ve ana binada 70-80 milyon TL’leri bulmakta. Bundan bir tasarruf sağlamak için böyle bir projeye yapılması hâsıl oldu” şeklinde konuştu. Yatırılacak olan 800 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yaklaşık 340 milyon Dolar maliyeti olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun şunları kaydetti: “Yaptırılacak olan hastanemiz için hangi bölümümüzün kaç tane yatak ihtiyacı var, ameliyathane sayısı kaç tane olacak gibi fizibilite çalışmaları yaptık. Bir örnek vereyim, şu anda mevcut hastanemizdeki tek kişilik odalar, yaklaşık 15 metrekare olarak hizmet vermekte bu projemizde ise odalarda ki alanımız 32,5 metrekareye çıkmış durumda. İnşallah yapıldığında çok güzel bir konfora kavuşulmuş olacak.”

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurullah Günay basın mensuplarına yeni acil ek binasını gezdirdi.