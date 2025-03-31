Aşkın Genç Uçtu: 'İmamoğlu'nun 40 milyonun üzerinde oy alması kaçınılmaz'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç CHP İl Teşkilatının bayramlaşmasında yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun 40 milyondan fazla oy alacağını iddia etti. 2023 seçimlerini göz önüne aldığımızda Türkiye'de bulunan 64.197.454 seçmenden sandığa gidip geçerli oy kullananların sayısı 53.339.313 kişi idi. Geçerli oyların en az 40 milyonunu yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun alacağını iddia eden Genç, CHP'nin adayının %75 oy alacağını iddia etmiş oluyor ki, sayısalcı Milletvekili İşadamı Genç'in bu açıklamaları, kendi diploması ile ilgili de şaibenin oluşacağı şeklinde yorumlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Binası’nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: “Zor günlerden geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu, 5 belediye başkanımız, yol arkadaşlarımız meclis üyelerimiz Silivri zindanlarında tutuklu. İçimiz kan ağlıyor. Dosyalar ortaya çıkıyor. Dosyalarda hiçbir şey yok. İçleri boş dosyalar. Bu topraklarda her zaman iktidara karşı darbe yapılmak istendi. CHP’ye de 19 Mart’ta hukuk yolu ile darbe girişiminde bulunuldu. Fakat bu darbeyi halkımız ve özellikle gençlerimiz püskürttü. Eğer o direniş olmasaydı şuan CHP’ye kayyum ataması düşünülecekti. Böyle bir duruşu böyle bir karşı duruşu ne iktidar bekliyordu ne de saray bekliyordu. Ben buradan bu direnişte bizlerle omuz omuza baskılara boyun eğmeden sokaklarda, kampüslerde, meydanlarda o dik duruşlu mücadeleci gençleri anneleri ablaları herkesi yürekten kutluyorum. Cumhuriyeti kuran parti olarak, darbeler görmüş, liderleri idamla yargılanmış hapislere zindanlara atılmış bir parti olarak çok badireler atlattık bunu da atlatacağız. Erciyes Üniversitesi’nde okuyan 2’si kız 2’si erkek, 4 öğrencimiz tutuklandı. Tutuklanan bir kızımız tesettürlü diğer kızımızın da saçları mavi boyalı. Ama ortak görüşleri Türkiye. Türkiye genelinde 15 buçuk milyon oy kullanıldı. Bu çok büyük bir güç. Bu rakamlardan yola çıkıldığında Ekrem İmamoğlu’nun 40 milyonun üzerinde oy alması kaçınılmaz. O nedenle korkuyorlar. O nedenle baskılarını artırdılar. O nedenle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.