MHP'de bayramlaşma töreni düzenlendi

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, KAÇEP Başkanları, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, “Çok şükür bir bayrama daha hep beraber kavuştuk, hep beraber böylesine güzel bir ortamda bayramlaşma imkanını yakaladık. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun. Malumunuz olduğu üzere bayramlar hem kucaklaşma, hem de dargınların barıştığı, insanların helalleştiği günlerdir. 5,5 aydır görevde olan bir il başkanı olarak bu zamana kadar kırdığımız veya bilmeden incittiğimiz kim varsa hepsinden helallik istiyorum bu bayram vesilesiyle. Görev sürem boyunca da kimseden incinmedim, kırılmadım. Çok güzel bir çalışma ortamı oldu ve yönetim kurulumuzu da çok iyi oluşturduk. Allah bundan sonra da bizleri inşallah nice bayramlara kavuşturur” diye konuştu.