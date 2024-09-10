ASKON Başkanı İlker Barlı güven tazeledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin Kayseri şubesinde Olağan Genel Kurul gerçekleşti. Genel Kurul’da seçimlere tek aday olarak çıkan İlker Barlı üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Başkan vekilliklerine ise Mehmet Akif Say, Fikret Özdin, Hazar Aksoy ve Vehbi Dilbaz isimleri geldi. Seçim sonrası konuşan İlker Barlı, “Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri şubesi olarak, iş dünyasında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üyelerimizle birlikte, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimi için elimizden geleni yapacağız. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar bize güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Yeni dönemde güçlü iş birlikleri ve projelerle Kayseri’nin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Barlı, "ASKON, iş dünyasını desteklemeye ve sanayi-iş dünyasında önemli hizmetlerle imza atmaya devam edecek. Birlikte başaracağımız daha çok hedef var” şeklinde konuştu.