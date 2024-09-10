Kayseri OSB'deki zimmet ve resmi belgelerdeki sahtecilik davası yine ertelendi

Kayseri OSB’de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler sonrasında rapor hazırlandı.

Soruşturma sonunda OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ş.Ö., S.S., S.A. ve Ö.B. hakkında ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açılan soruşturma, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

İKİ TANIK DİNLENDİ

Kayseri OSB’de dağıtılan cep telefonları ile ilgili iki tanık dinlendi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.