Kayseri Valiliği, Erdemlerimizle Varız (ERVA) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) işbirliğiyle ASKON Kayseri ERVA Spor Kulübü açıldı.

Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, “, “Bu spor okullarını açma mücadelesi, yalnızca çocuklarımızın sporla buluşması için değil, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok büyük önem arz ediyor. Çünkü bütün bilimsel çalışmalar, sporla ilgilenen bir gencin kötü alışkanlıklardan uzak kalabildiğini gösteriyor. Bizler istiyoruz ki Kayserimizde her gencimiz bir sanat ya da spor dalıyla ilgilensin istiyoruz. Bunun da tek yolu sürdürülebilirliktir, bu kapsamda bütün kurumlarımızı il, ilçe ve mahallelerimizle bağdaştırmak ve beraber çalışmak gereklidir. Çünkü bir kurumun yöneticileri, kadrosu değişse dahi kurum kalıcı, kişiler geçicidir” dedi.

Kayseri Valiliği, Erdemlerimizle Varız (ERVA) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) işbirliğiyle ASKON Kayseri ERVA Spor Kulübü açıldı. Açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, il müdürleri, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlhan Barlı, KAYDEM Proje Koordinasyon Başkan Yardımcısı Esra Ulu, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek; ‘Her mahallede bir spor okulu’ misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu spor okullarını açma mücadelesi, yalnızca çocuklarımızın sporla buluşması için değil, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok büyük önem arz ediyor. Çünkü bütün bilimsel çalışmalar, sporla ilgilenen bir gencin kötü alışkanlıklardan uzak kalabildiğini gösteriyor. Bizler istiyoruz ki Kayserimizde her gencimiz bir sanat ya da spor dalıyla ilgilensin istiyoruz. Bunun da tek yolu sürdürülebilirliktir, bu kapsamda bütün kurumlarımızı il, ilçe ve mahallelerimizle bağdaştırmak ve beraber çalışmak gereklidir. Çünkü bir kurumun yöneticileri, kadrosu değişse dahi kurum kalıcı, kişiler geçicidir” şeklinde konuştu.

‘ASIL NOKTA MADDİYAT DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTİR’

Bir projenin en önemli noktasının maddiyat değil; projenin gerçekleştirilmesi sonrası sürdürülebilirliği olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Bizler, iş insanlarından, hayırseverlerimizden maddi destekli bir proje istemiyoruz. Asıl mesele; yapılan işin sürdürülebilir olmasıdır. Asıl amacımız, burayı ASKON adına yürütmek ve öğrencilerle sürekli bir araya gelmektir. Bu tabela buraya asıldı, artık inmemesi gerekiyor, maddiyat hususu işin en basit kısmıdır. ASKON Başkanımıza bu konuyu açtığımızdaki duyarlılığından, arzusundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte antrenörlerimizin de çalışmalarıyla buradan bir şampiyon çıkaracağımızı ümit ediyorum. Bu spor okulunun binasını tahsis eden Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. ERVA Spor Okulları, uzun vadede birçok lisanslı sporcu yetiştirecek ve buradan büyük şampiyonlar çıkaracağız” diye konuştu.