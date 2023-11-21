Talasgücü yeniden lige dönüyor

Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, bir haftalık aradan sonra yeniden lige dönüyor.

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  • 21.11.2023 11:03
  • Güncelleme: 21.11.2023 11:03
Talasgücü yeniden lige dönüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, bir haftalık aradan sonra yeniden lige dönüyor.

Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçenTalasgücü Belediyespor, ligin 12. haftasında 52 Orduspor’a konuk olacak. Bu maç için hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde sürdüren sarı lacivertli ekipte tek hedef ise bu sezon ilk deplasman galibiyetini alabilmek. Ligde bugüne kadar oynadığı 10 maçta 12 puan toplayarak 10. basamakta kendine yer bulanTalasgücü’nün rakibi 52 Orduspor ise 16 puan ile 4. basamakta yer alıyor.

26 Kasım Pazar günü Yeni Ordu Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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