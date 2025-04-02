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  • ASKON Şube Başkanı Barlı: 'Boykot Çağrılarını Reddediyoruz'

ASKON Şube Başkanı Barlı: 'Boykot Çağrılarını Reddediyoruz'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesi boykot çağrılarına karşı milli üretimin ve ülke çalışanlarının yanında olacaklarını belirtti.

ASKON Şube Başkanı Barlı: 'Boykot Çağrılarını Reddediyoruz'

Dernek adına açıklamayı ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı yaptı. Barlı, "ASKON Kayseri Şubesi olarak, son günlerde ülkemizin ekonomik istikrarını baltalamaya yönelik yapılan boykot çağrılarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye’nin üretim gücüne zarar verebilecek her türlü girişime karşı durarak, yerli üretimi desteklediğimizi ve fabrikalarımızın, esnafımızın, çalışanlarımızın yanında olma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını korumanın yolu, milli üretime sahip çıkmak, sanayicimizi, esnafımızı ve çalışanlarımızı desteklemekten geçmektedir. Bu doğrultuda, 2 Nisan’da üretimin ve emeğin gücüne omuz vereceğiz. Türkiye’nin kalkınması için, Büyük, Güçlü ve Bağımsız Türkiye’yi inşa etmek için var gücümüzle katkı sunacağımızı ifade etmek isteriz." dedi.

İlker Barlı, "ASKON Kayseri olarak ekonomik istikrarımızı zedeleyecek söylemler yerine, yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir yaklaşımı savunuyoruz. Türkiye’nin güçlü yarınlarını inşa etmek için sanayicilerimizi ve iş dünyasını dayanışmaya davet ediyor, hep birlikte üreterek büyüyeceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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