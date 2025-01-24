Aspilsan Enerji Genel Müdürü Özdemir: 'Lityum iyon piller çağımızın petrolüdür'

Atlas Fuar tarafından 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Enerji Fuarı, OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda yer alan Fuarda yer alan Aspilsan’ı tanıtan Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, “Biz 1984 yılında kendi pilimizle birlikte telsiz bataryaları üretmeyi başardık. Aradan yıllar geçti ve 2022 yılında tekrar sarj edilebilir lityum iyon pili üretmeyi başardık. Lityum iyon piller çağımızın petrolüdür. Bugün elektrikli araçlardan taşınabilir güç kaynaklarına, cep telefonumuza, enerji depolama sistemlerine kadar bütün sektörü hakimiyeti altına almış bir teknoloji. Aspilsan enerji yüksek teknoloji batarya çözümleri sunuyor. Yaptığımız bataryalar, havada, karada, denizde, denizaltında işlem görüyor. Biz başta en önemlisi olarak; ordumuzun milli ihtiyaçlarını karşılayacak sonrasında da özel sektörde, özel sivil ihtiyaçlarda karşılayacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. Sivil ihtiyaçlar hususunda 2025 yılı itibarıyla ev tipi depolama sistemlerine girip bu noktada çözümler sistemler sunmak adına stratejik kararlar aldık. Aspilsan, KAAN Milli Muharip uçağımızın bataryasını yapıyor, torpido bataryası yapıyor, elektrikli araç bataryasını yapıyor, silah sistemi bataryaları telsiz bataryaları yapıyor. Bunlar milletimizi gururlandıran, teknolojik anlamında bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz alanlar. Bunlar Kayseri’de Anadolu’nun göbeğinde yapan bir şirketimiz var. Bu şirketimiz çok kıymetli” ifadelerini kullandı.