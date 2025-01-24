Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel, gırtlağına kadar yanlışlara batmış

Yangın Yönetmeliği'ndeki eksiklikler ve itfaiye raporu olmaması da kamuoyunun tepkisini çekti. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün raporu, yangının dördüncü kattaki restoran bölümünden çıktığını belirtti.

AFAD personeli için ücret talep edildiği iddiaları da kamuoyu tarafından eleştirildi. Otelin güvenlik tedbirlerinin almaması ve yangın anında yol gösterici işaretlemelerin eksikliği, bu trajik olayın ardındaki başlıca nedenler arasında sayıldı.

İtfaiye raporu yok, belge eksiklikleri tartışılıyor. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün raporu, yangın dördüncü kattaki restoran bölümünden çıktığını belirtti.

78 can kaybına rağmen otel yönetimi, güvenlik eksikliklerinden dolayı sorumlu tutuluyor. Otelin sahibi ve yönetimi, bu trajik olayın ardındaki eksikliklerden dolayı kamuoyu tarafından eleştiriliyor.