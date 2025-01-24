Ataş, 'OSB'nin ürettiği malzemeleri dünyaya ihraç etme konusunda herkes elinden geleni yapacak'

Kayseri Enerji Fuarı, 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında OSB Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet fuarı ziyaret etti.

‘KAYSERİ FUARCILIKTA EN ÖN NOKTAYA GELECEKTİR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş burada yaptığı açıklamada, Kayseri’nin fuarcılıkta en ön sıraya yerleşeceğini söyleyerek, “Kayserimizde böyle fuarların gelişmesi gerektiğini hep söyledik. Kayseri’yi fuarlar şehri yapacağız denilmişti ve biz de buna destek vermiştik. Şimdi elimizden gelen desteği yine sunacağız. Baktığımızda İstanbul’da Kayserili firmalar mobilya fuarında, hem burada enerji fuarındalar. Kayseri fuarcılıkta en ön noktaya gelecektir. OSB’nin bütün ürettiği malzemeleri tüm dünyaya ihraç konusunda herkes elinden geleni yapacaktır” şeklinde konuştu.