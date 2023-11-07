Atlı Cirit 1.Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de

2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları 10-12 Kasım tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak.

Kayseri Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisleri’nde yapılacak olan 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakalarında Uşak ve Erzurum Bölgesi sporcuları mücadele edecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan müsabakaları sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisleri’ndeki etkinlik iki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.