Av. Ali Gengeç son yolculuğuna uğurlandı

Gençlik yıllarında Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı yıllarda, içinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu bir grup talebesiyle Üstad Necip Fazıl'ı otelde ziyaret eden Ali Gengeç Kayseri'de toprağa verildi.

Uzun süre Kayseri Barosuna 223 sicil numarası ile kayıtlı olarak avukatlık yapan Ali Gengeç, Üstad Necip Fazıl'ın solunda yer alırken, üstadın sağ tarafında da Cumhurbaşkanı Gül ve Hulusi Akar bulunuyor.

Gençlik yıllarında Kayseri Lisesi'nde Felsefe öğretmenliği yaptığı dönemlerde, Büyük Doğu Cemiyeti Kayseri Şubesi müdavimlerinden olan Avukat Ali Gengeç, 1968 yılında, yanına aldığı bir grup öğrencisi ve arkadaşlarıyla beraber otelde bulunan Necip Fazıl'ı ziyaret ederek ekteki fotoğrafı çekinmişlerdi.

Gül ve Akar'dan yaklaşık 10 yaş büyük olan Felsefe öğretmeni Ali Gengeç, Gül ve Akar'ın dersine girmemesine rağmen okuldan tanışıyorlardı.

1965 yılında Necip Fazıl Kısakürek Genel Başkanlığında kurulan ve Ali Biraderoğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı olduğu 'Büyük Doğu Fikir Kulübü'nde Rafet Cingil Muhasip, Ali Gengeç de Genel Merkez üyesi olarak görev yapıyordu.

Kayso Meclis üyesi ve Agesa Isı Ltd. sahibi Mühendis Mustafa Gengeç'in babası olan Avukat Ali Gengeç'in cenazesi 15 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde eski İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi.

Merhuma Allah'tan rahmet diler, geride kalan ailesine sabırlar ve hayırlı ömürler dileriz.