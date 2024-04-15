Yenidoğan Bebeklerde Cilt Bakımı

Cilt bütünlüğünün bozulmasının bebek için bir enfeksiyon riski taşıdığını belirten Uzman Dr. Nuran Karaca Önat şu tavsiyelerde bulundu:

Doğumdan sonra ki 1-2 gün içinde bebeğinizin cildi kuru bir hal alır ve eklem yerlerindeki deri kıvrımları tahriş olabilir ve çatlayabilir. Bu nedenle alerjik olmayan, Ph'ı uygun bir losyon ya da süt ile bebeğinizin cildini günde 1-2 kez nemlendirmelisiniz.

Bebek yağını cilde direkt sürmek, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, sadece banyo sırasında ve sulandırılarak haftada 1 kez kullanılması daha uygundur.

BEBEKTE CİLT BAKIMI NASIL OLMALI

Uzm. Dr. Nuran Karaca Önat, Bebeğinizin doğumdan sonra dış dünyaya adaptasyonu sırasında cildinde toksik eritem denilen döküntüler belirebilir. Bu döküntüler sivilce tarzında, sarı- beyaz uçlu ve kırmızı renklidir. Bebeğin vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde görmek mümkündür.1 hafta - 10 gün içinde geçmesi beklenen bu döküntüler normaldir ve çok yoğun olmadığı sürece herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Eğer döküntüler çoğalırsa cilt uzmanına danışmalısısınız.

Pişik oluşumunu önlemek için bebeğinizin altını mutlaka her emzirme öncesinde kontrol etmelisiniz. Bebekler anne sütü ile beslendiklerinde pişik daha az görülmektedir. Ancak altlarında uzun süre kalan kirli bezler pişik oluşumunu hızlandırır.

Eğer bebeğinizin poposunda kızarıklık fark ettiyseniz, her alt bezi değişiminde mutlaka koruyucu bir pişik kremi kullanmanız da fayda vardır.

Kızarıklık ilerler ve cilt bütünlüğü bozulursa mutlaka çocuk hekimine danışmalı ve doktorunuzun önerdiği tedavi edici pomadları kullanmalısınız.

Kaka yaptığı zamanlarda belden aşağısını yıkamanız daha uygun olur.



Bebeğinizin kıyafetleri için özellikle pamuklu ve alerjik olmayan kumaşları tercih ediniz. Yıkarken deterjan ve yumuşatıcı yerine sabun tozu kullanmalısınız.

BEBEĞİNİZİ ORTAMIN ISISINA UYGUN GİYDİRİNİZ

Uzm. Dr. Nuran Karaca Önat, Bebekleri giydirirken, kendi giysi katımıza bir kat daha ekleyerek giydirmeliyiz.

Kendimizden bir kat eksiltiyorsak, bebeğimizden de bir kat çıkarmayı unutmamalıyız. Kabaca biz evde atlet tipi giysilerle gezerken, bebeği battaniyeye sarmamalıyız.

Sıcak ve kuru ortamlar ve rüzgâr ciltte gerilmeye ve buna bağlı tahrişe yol açar. Anne sütü almayan, ek gıdalara geçmiş çocuklarda günlük su gereksiniminin karşılanması, cildin doğal nemini korumakta önemlidir.

Bebeklerin cildinde, cildi güneşe karşı koruyan ''melanin'' adlı doğal koruyucu yapılar henüz oluşmaz. Bu nedenle 1 yaşın altındaki bebeği doğrudan güneş ışığından korumalıyız.

