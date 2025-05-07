'Ruhumuzda Sanat' Projesi çocuklarla can buldu

Melikgazi Belediyesi İlkokulu’nda Ruhumuzda Sanat projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerinin sanatsal faaliyetlerle gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrencilerin sanata ilgisini artırmak adına ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Okul Müdürü Hacı Kalkan; “Melikgazi Belediyesi İlkokulu olarak yapılan bu tip etkinlikleri, faaliyetleri sonuna kadar destekliyoruz. Okulumuzda yaptığımız etkinlikleri açısından şu anda ressamlar ve ünlü tablolar şeklinde bir planlama yaptık. Buna benzer etkinlikler zaman zaman yapılmaktadır. Bizler, bu tür faaliyetlerin çocuklarla geliştirilmesi, zaman içerisinde ilerletilmesi, farklı alanlarda yönlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı yapıyoruz. Bu anlamda sınıf öğretmenimiz Günü Gönül öğretmenimize, öğrencilerimize, velilerimize tek tek, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIMIZI SANATSAL YÖNDE DESTEKLEMEK AMAÇLI PROJELER YAPIYORUZ’

Ruhumuzda Sanat Projesi ile tanıtılan ressamların, öğrencilere ilham vereceğini belirten sınıf öğretmeni Gönül Altın; “Sınıf öğretmeni demek, sadece öğretim kısmı değil, aynı zamanda eğitim kısmı demektir. Çocuklarımızla sanatsal yönüyle onları desteklemek amaçlı böyle güzel çalışmalar ve güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. 4 yıldır bütün ressamların hayatlarını görsel sanatlar dersinde inceledik, onların resim analizlerini yaptık. Sonra dedik ki, Ruhumuzda Sanat diye bir projemiz var. Bu yıl bunun üzerine, çocuklarımıza ressamları ve eserlerini hem tanıtalım, hem yaygınlaştıralım, hem de güzel bir anı bırakalım. Amaç buydu. Sanatsal faaliyetler olduğu için, dünyaca tanınmış ressamlar ve Türk ressamlarımız çocuklarımız tarafından tanınırsa, onlara bir ilham vereceğini düşündük. Bu yüzden Ruhumuzda Sanat projesini kurduk. Çocuklarımıza her hafta bir ressamın hayatını inceleyip, onların tablolarını analiz edip, sonrasında onlarda duydukları eserleri kendi yapıtlarına, kendi çalışmalarına aksetmelerini sağladık” şeklinde konuştu.