Avrupa Konseyi Kayseri'de Toplanacak

Avrupa Konseyi 3-4 Aralık 2023 tarihinde ilk defa Kayseri'de Toplanacak.

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  • 28.11.2023 16:22
  • Güncelleme: 28.11.2023 16:22
Avrupa Konseyi Kayseri'de Toplanacak

Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin İzleme Komitesi'nin toplantısı 3-4 Aralık 2023 tarihinde ilk defa Kayseri'de düzenlenecek. 
Toplantının Kayseri’de yapılmasının şehre güzel bir prestij kazandıracağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; “3-4 Aralık 2023 tarihinde, benimde ülkemizi temsil ettiğim, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin İzleme Komitesi'nin toplantısını ilk defa Kayseri'de düzenleyeceğiz. 45-50 kişilik bir ekip Kayseri'ye gelecek. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin katılımcılarını Kayseri'de misafir edeceğiz. Bu hem Türkiye için hem Kayserimiz ve Melikgazi'miz için güzel bir prestij olacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

1ha

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