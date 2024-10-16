Avrupalı akademisyenler Talas'ta

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile yürütülen Erasmus+ programı kapsamında şehirde bulunan Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 17 akademisyen, Talas’ın tarihi dokusu ve kültürel miras değerlerini gezdi.

ERÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün proje ortağı olduğu "Avrupa Medyasında Göç Anlatıları: Öğretmek, Öğrenmek ve Yansıtmak, Migramedia” (Migration Narratives in European Media: Teaching, Learning, and Reflecting, MigraMedia)” isimli Erasmus+ Programı kapsamında Kayseri’ye gelen akademisyenler Talas’a hayran kaldı.

Aralarında Almanya, İspanya, Yunanistan ve Ukrayna’nın da olduğu 5 farklı üniversiteden gelen akademisyenlere ilçenin tarihi dokusunu ve kültürel miras değerleri tanıtıldı.

Başta Talas’ın tarihi Osmanlı Kültür Sokağı olmak üzere, Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi olmak üzere birçok dokusunu inceleyen akademisyenler üstü açık gezi otobüsüyle ilçeyi gezdi.

Gezinin sonunda akademisyenlere Talas’ın tarihi dokusu ile kültürel miras değerlerinin yer aldığı magnetler ile Rota Talas’ın İngilizcesi başta olmak üzere Talas Belediyesi’nin çeşitli yayınları hediye edildi.