Kayseri Kitap Fuarına öğrenci akını devam ediyor

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nda standları ziyaret eden ve fuar hakkında görüşlerini ifade eden Figen Ünal, “ Kayseri kitap fuarına olan ilgi çok iyi, ortam da gayet güzel. Fazlasıyla hoşumuza gitti. Annemle birlikte gezmeye devam ediyoruz. Annem’in yazar arkadaşlarıyla görüştük ve bir kitap aldık. Genel itibariyle çok güzel, ilgi çok güzel ve hoşumuza gitti “ şeklinde konuştu.

Öte yandan fuarda öğrenci akını devam ediyor. Okulların belirlemiş olduğu sınıf ve kişilerle birlikte kitap fuarına gelenlerden Elifsu Kıskanç, “ Sema Yazar Ortaokulu’ndan geldik. Buraya gelmemizi öğretmenimiz teklif etti, bizde gelmeyi kabul ettik seve seve. Geziyoruz ve ortam çok güzel. Kitap okumak zihni açıyor ve güzel bir duygu. Daha gezeceğimiz yerler var 1 saate yakın zamanımız var çok kitap almayı düşünüyoruz “ şeklinde konuştu.