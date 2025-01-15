Avrupalı Kayserililer Birliği Başkan Adayı Yeşim Akpınar projelerini açıkladı

Avrupa'da yaşayan gurbetçi iş insanı Yeşim Akpınar, Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanlığına adaylığını açıkladı. Uzun yıllar Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığı ve Kayserispor Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Akpınar, "Birlikte Daha Güçlü, Ata Topraklarına Daha Yakın! Değerli Hemşehrilerim, Kayseri, sadece bir şehir değil; bizim kültürümüzün, tarihimizin ve köklerimizin can bulduğu ata toprağımızdır. Bu toprakların ruhunu, maneviyatını ve değerlerini hem bizler korumalı hem de gelecek nesillerimize sevdirmeliyiz. Avrupa’daki Türk toplumu olarak köklerimizden kopmadan, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak en büyük görevimizdir. Hedefimiz, Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirerek, Türk kimliğimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak; gençlerimizi ata topraklarına bağlayan projelerle onların bu mirası yaşamasını sağlamaktır.

Bu yolda: Kayseri’mizi tanıtan ve yaşatan kültür gezileri, gençlerimize ata topraklarını sevdirecek eğitim ve kültür programları, bürokrasiyle ilgili sıkıntılar yaşayanlara bilgilendirme ve evrak işlemlerinde ücretsiz destek, Avrupa’ya entegrasyon sürecinde rehberlik ve destek, aile yapısını koruyacak ücretsiz seminerler, sosyoloji ve çocuk psikolojisi alanında uzman bir ekiple ailelerimize destek, Türk kültürü ve Kayseri ruhunu yansıtan sosyal ve kültürel etkinlikler, kadının zarif dokunuşuyla toplumumuza yeni bir vizyon kazandırma projelerini hayata geçireceğiz. Bu projelerle, hem bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak hem de aile yapımızı güçlendirerek toplumumuza sağlam bir gelecek sunacağız. Kayseri’nin birliği ve Türk toplumunun aidiyetini Avrupa’da güçlendirecek adımlar atarak, bizden sonraki kuşaklara unutulmayacak bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Çünkü köklerimizden aldığımız güç, bizi geleceğe taşır. Bu davada el ele, gönül gönüle, Kayseri’mizin değerlerini ve kültürümüzü geleceğe taşımak için varız. Sizlerin güveniyle bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğim. Haydi, ata topraklarının ruhunu ve kültürümüzü geleceğe birlikte taşıyalım!" açıklamasında bulundu.