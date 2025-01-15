Siber Güvenlik Kanun Teklifi TBMM'de Görüşüldü

Milletvekili Akar, dijital dönüşüm ve gelişim sürecinde siber güvenliğin en temel gereklilik olduğunu vurguladı.

Dijital Vatan İçin Siber Güvenlik

Milletvekili, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşüm ve gelişim sürecinde, Dijital Vatan için, SİBER GÜVENLİK en temel gerekliliktir!" ifadelerini kullandı. Siber güvenliğin, dijital dünyada ülkemizin ve milletimizin korunması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Kanun Teklifi Görüşmeleri

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, Siber Güvenlik Kanun Teklifi ele alındı. Milletvekili, teklifin ülkemiz ve asil milletimiz için hayırlı olmasını diledi. Siber güvenlik alanında atılacak adımların, Türkiye'nin dijital güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, siber güvenliğin önemine dikkat çekerken, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde güvenliğini artırma çabalarını da gözler önüne serdi.