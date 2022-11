Avukat Ebru Avşar: 'Kadına şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olacağız'

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Avşar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeni ile yaptığı basın açıklamasında, “Kadına şiddetin önlenmesi için çalışmaların takipçisi olacağız” dedi.

Kayseri Barosu Seminer Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasına Baro Başkanı Avukat Ali Köse, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Avşar ve avukatlar katıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre her 11 dakikada bir kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğünü söyleyen Avukat Ebru Avşar, “62 yıl önce Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeşin sembol hale gelen mücadeleleri sebebiyle hunharca öldürülmeleri sonucu, kadına karşı şiddetin önlenmesi için dünya halkları olarak çok fazla çaba sarf edilmiştir. Lakin aradan uzunca bir süre geçip coğrafyaların değişmesine rağmen, kadına karşı şiddete eğilimin hız kesmediğine, gerek ülkemizde yaşanan olaylar, gerekse İran’ da Mahsa Emini’ ye yaşatılanlar sonucu derin bir üzüntüyle şahit olmuş bulunmaktayız. Kadına yönelik şiddet oranlarının birçok ülkede çığ gibi büyüdüğünü görmekteyiz. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre en yaygın insan hakları ihlali, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddettir. Yine Birleşmiş Milletler verilerine göre her 11 dakikada, bir kadın ya da kız çocuğu, herhangi bir tanıdığı veya aile mensuplarından biri tarafından öldürülmektedir” dedi.

Avşar, Kayseri Barosu olarak kadına şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaların her zaman takipçisi olacaklarını söyleyerek, “Kadına yönelik şiddetin sonlandırılması adına tek elden yürütülen mücadelelerin yeterli olmadığı, 60 yıllık süreç içerisinde çok net şekilde görülmüştür. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesinde devletlere ve kadın-erkek ayrımı olmaksızın tüm dünya halklarına ciddi görevler düşmektedir. Kadına yönelik şiddet gösterenlere, devletlerin ve tüm dünya halklarının uyguladığı yaptırımların caydırıcı ve etkin olması adına birleşme zamanıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkarılan kanun ve imza atılan uluslararası sözleşmelerin etkin bir şekilde uygulanması için Kayseri Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de takipçi olacağımızı belirtmek isteriz. Kadına yönelik şiddetten kastımız sadece fiziksel şiddet değildir. Sosyal yaşamın her alanında ve ekonomik alanda var olma mücadelesi veren kadınlara yönelik uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi zaruridir. Bu uğurda devletimizin ilgili kurumlarının daha aktif bir şekilde rol alması icap etmektedir. Tam da bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe alınması yönündeki talebimizi yineliyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddet ile hukuki ve etkili mücadele için şiddeti doğuran sebeplerin de tespit edilip önlem alınması adına çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu noktada Kayseri Barosu olarak tüm birimlerimiz ile kadına karşı şiddetin önlenmesi için mücadelemize tüm gücümüzle devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile kadına yönelik şiddetin son bulduğu, hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.