Avukat Fevzi Konaç'tan Sert Eleştiriler: 'Kabiliyetsiz ve Vasıfsız Adamlar Makam Sahibi Oluyor'

"Kabiliyeti Olanın Adamı Yok, Adamı Olanın Donanımı Yok"

Konaç, sistemin nitelikli kişileri makamlara taşıyamadığını ifade ederek, "Kabiliyeti olanın adamı yok, adamı olanın donanımı ve becerisi yok," dedi. Bu durumun işlerin yürümesini engellediğini ve işleyişin tıkanmasına neden olduğunu belirtti.

"Aslanın Kediye Boğdurulduğu Bir Süreç"

Konaç, mevcut durumu "Aslanın kediye boğdurulduğu, ayakların baş, başların ayak olduğu süreç" olarak tanımladı. Bu süreçte kurumların güven kaybettiğini ve sistemin gün be gün büyüyen bir çıkmazla bayır aşağı gittiğini ifade etti. Konaç, bu durumun böyle devam etmemesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Fevzi Konaç'ın bu sert eleştirileri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Konaç, sistemin düzeltilmesi ve nitelikli kişilerin makamlara getirilmesi gerektiğini savundu.