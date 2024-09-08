  • Haberler
  • Asayiş
  • Ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir binanın altındaki ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin, 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Sarımsaklı'da Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi
Sarımsaklı’da Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi
Vali Çiçek, 'Yamula'yı sadece Kayseri'ye değil tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'
Vali Çiçek, “Yamula’yı sadece Kayseri’ye değil tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz”
Başkan Büyükkılıç, 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' programında Kayserililerle buluştu
Başkan Büyükkılıç, 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' programında Kayserililerle buluştu
Kuşçu Barajı çevresine Emniyet ve Jandarma Hatıra Ormanı müjdesi
Kuşçu Barajı çevresine Emniyet ve Jandarma Hatıra Ormanı müjdesi
134 okulda 320 bin öğrenci yeni eğitim dönemine hazır
134 okulda 320 bin öğrenci yeni eğitim dönemine hazır
'Kayseri'nin denizi'nde vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi
'Kayseri'nin denizi'nde vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi