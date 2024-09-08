Çolakbayrakdar, 'Bizden sonraki kuşaklara daha yeşil bir Kuşçu bırakılabilmesi çalışıyoruz'

Kocasinan Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Kuşçu Marina’da ‘Olta Balıkçılığı Yarışması’ düzenlendi. 2 gün süren ve yoğun ilgi gören yarışmada 250 yarışmacı 6 kategoride mücadele etti. Yarışma sonunda ise 20 kişiye ödül verildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada bölgeye 3 buçuk milyon ağaç dikildiğini ifade etti. Çolakbayrakdar, “10 yılı aşkındır bu organizasyonu yapıyoruz. Olta balıkçılığı sporuna gönül vermiş, tabiat seven, doğayla iç içe olmayı seven, özellikle geceden sabaha kadar bu meşakkatin içerisinde olmayı, bunu bir keyif bilen kardeşlerimizi tebrik ediyorum.

Çünkü zor bir spor, kolay bir iş değil. Tabiatla, suyla iç içesiniz. Balık tutmak için saatlerce sabır gösteriyorsunuz. O sabırın neticesinde de karşınıza balıklar çıkıyor. Bu da büyük bir keyif oluyor.

Kuşçu'nun Yamula Barajı'nın bütün çevresinin daha Kayseri tarafından etkin bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz.

Bizim yaptığımız aslında baktığınızda buraya daha fazla Kayserili hemşehrilerimizin kendi alanlarında hobi faaliyetleri yürütebilecekleri, sosyal etkinlik yapabilecekleri, keyif alabilecekleri, hafta sonu hafta içi gelip burada vakit geçebilecekleri bir platform sunmaya çalışıyoruz ki özellikle Yamula Barajı; denizi olmayan bir şehirde, İç Anadolu'da kırsal bir bölgede bir deniz ortamı. Bunu sağlamış olmanın da farklı bir keyfi olsa gerek diye düşünüyorum.İnşallah yakın gelecekte daha fazlaca farklı etkinlikte burada bir arada olacağız.

Bir diğer taraftan da bölgenin yeşillenmesi için Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte sayın valimizin talimatlarıyla 3 buçuk milyon dikilmiş ağaç ve bundan sonrası da dikilecek ağaçlarla bölgenin de bizden sonraki kuşaklara daha yeşil bir Kocasinan daha yeşil bir Kuşçu olarak bırakılabilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.