Ayasofya'da kedi sevdiği video ile viral olan Ahmet amca: 'Kediye canım kaynadı sevdim, beni filme almışlar'

Ayasofya’da sevdiği kedi görüntüsüyle viral olan Ahmet amca ortaya çıktı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, “Kediye canım kaynadı sevdim. Beni filme almışlar” dedi.

Ayasofya’da sevdiği kedi videosu binlerce kez izlenen Ahmet amca, ortaya çıktı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşadığı öğrenilen ve bir vatandaş tarafından videosu çekilen Ahmet amca, yaşadığı anı anlattı.

“Bu sene beni maskara ettiler” diyen Ahmet amca, “Bu sene beni maskara ettiler. Ayasofya’da bir kedi sevdi diye filme aldılar. “Kurban olayım seni yaratana, nereden geldin” dedim. Baktım, tam merkezde Cuma mübarek gündü. Güzel bir kedi sevdim. Yabancı turistler var, yerliler var. Ayasofya’nın filmini çekiyorlardı. Bende canım kaynadı, kediyi sevdim. Ne zaman filme aldılarsa almışlar” ifadelerini kullandı.