Ayılara buzlu kokteyl

Kayseri’de sıcaktan bunalan ayılar; kendileri için özel olarak hazırlanan meyveli buzlu kokteyl ile serinletiliyor.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Kayseri’de hayvanlarda sıcaktan etkileniyor. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde de sıcaktan bunalan ayılar için özel bir tarife uygulanıyor. Günün belirli saatlerinde bakıcılar tarafından hazırlanan meyveli buzlu kokteyller ile serinleyen ayılar; keyifli zaman geçiriyor. Serin havuzda da keyif çatan ayılar; fıskiyenin altında da serin su ile serinleyerek sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Hayvanat Bahçesi’nde görevli Veteriner Hekim Hüsnü Furkan Güney, "İlimizde hava sıcaklıkları aşırı derecede arttı. İnsanların etkilendiği gibi hayvanlarımızda çok etkileniyor. Biz de buradaki hayvanlarımızın refahını düşünerek onları sıcaktan korumak amacıyla onlara belirli saatlerde soğuk buzlu yiyecekler ve hayvanın metabolizmasına uygun gıdalar veriyoruz. Hayvanların serinlemesi için fıskiye sistemi ile sulama yapıyoruz. Soğuk su ile havuzlarını sürekli yeniliyoruz. Bu şekilde hayvanlarımızı sıcaktan minimum derecede etkilenecek şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.