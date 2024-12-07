Düğünü kana bulayan bıçaklı fail suç aleti ile yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, 'düğünde bıçaklı kavga' olayına karışan ve kaçan E.C.N.'yi (18) adresinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, “Düğünde Bıçaklı Kavga” konulu paylaşım üzerine harekete geçti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren E.C.N. (18) saklandığı adreste suç aleti ile birlikte yakalandı.
E.C.N., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.