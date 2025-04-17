Aynı camiden üç kez hırsızlık: Suça sürüklenen çocuklar ve alıcı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentte farklı tarihlerde meydana gelen “Mabetten Hırsızlık” konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 3 farklı zamanda aynı camiden toplam 40 bin lira değerinde kamera ve ses sisteminin çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve hırsızlığa konu malzemeleri satın aldığı tespit edilen Y.T. (39), çalınan malzemeler ile birlikte yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen suça konu malzemeler ise bahse konu camiiye tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.