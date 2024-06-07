Aynı viyadükte bir kişi daha ölü bulundu

Olay, Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü’ne gerçekleşti. Sabaha karşı 05:00 sularında bir kişi ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğünde vatandaşlar hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın bulunduğu alana ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde cesedin E.Ö.’ye (28) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından E. Ö.’nün cansız bedenini iş makinesi yardımıyla viyadükten çıkartılıp, hastane morguna götürüldü. Ekiplerin, E.Ö.’nün intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı viaydükte daha önce de üç dört kez benzeri olay yaşanmıştı.