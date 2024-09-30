Aynı yerde 2 kaza: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aynı yerde 2 kaza: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; 38 PP 240 plakalı minibüs, bisikletli şahsa çarptı. Bu sırada kazayı görerek duran 38 AAB 215 plakalı otomobile ise arkadan seyreden 38 AHM 832 plakalı motosiklet girdi. Kazalarda bisiklet ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Yaralı 2 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan bisiklet ve motosiklet de çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar üzerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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