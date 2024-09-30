Yaralı kuşlar, tedavi edilerek doğaya bırakılacak

Kayseri’de yaralı halde bulunan kartal, güvercin ve doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tedavi edilerek yeniden doğaya bırakılacak.

Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kartal, güvercin ve doğan kuşları Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Develi Şefliği ekiplerince gerekli bakım ve tedavisi için teslim alındı. Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen yaralı kuşlar, gerekli tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.