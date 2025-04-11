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Ayşe Böhürler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kuzey Kıbrıs Gündemini Değerlendirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Ayşe Böhürler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kuzey Kıbrıs Gündemini Değerlendirdi

Görüşmede, son dönemde KKTC’de yaşanan başörtüsü karşıtı eylemler gündeme geldi.

Tatar’dan Kayseri’ye Ziyaret Sözü

Görüşme sırasında Ayşe Böhürler, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Kayseri’ye davet etti. Tatar’ın bu davete olumlu yanıt verdiğini ifade eden Böhürler sosyal medya paylaşımında, Sayın Tatar’ın en yakın zamanda Kayseri’ye gelme sözü aldıklarını belirtti 

Haber Merkezi

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