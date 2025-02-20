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Ayşe Böhürler, Endonezya, Malezya ve Pakistan gezilerini değerlendirdi

Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği Endonezya, Malezya ve Pakistan gezileri hakkında Yeni Şafak Gazetesi'ndeki köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Ayşe Böhürler, Endonezya, Malezya ve Pakistan gezilerini değerlendirdi

Böhürler, gezi boyunca gözlemlerini ve yaşadıklarını kaleme aldığı köşe yazısında, bu ülkelerle olan ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Endonezya'nın dinamik ve büyüyen ekonomisi ile dikkat çektiğini belirten Böhürler, Malezya'nın da teknolojik atılımlar ve yenilikçi projelerle öne çıktığını ifade etti. Pakistan'ın ise Türkiye ile dostane ilişkilerinin, ikili iş birliği projeleriyle daha da güçlendiğini söyledi.

Bu gezilerin Türkiye'nin dış politikadaki etkisini ve önemini artırdığını belirten Böhürler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, ülkeler arası ilişkileri daha da kuvvetlendirdiğini dile getirdi. Ayrıca, kültürel ve ticari bağların güçlenmesi adına önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.

Ayşe Böhürler, gezi sırasında karşılaştıkları misafirperverlikten de bahsederek, bu ülkelerde Türkiye'ye duyulan sevgi ve saygının altını çizdi. Yazısında, ziyaret edilen ülkelerdeki çeşitli projeler ve iş birlikleri hakkında da detaylı bilgilere yer verdi.

Haber Merkezi

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