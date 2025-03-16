Ayşe Böhürler Hollanda IHH'yı Ziyaret Etti

1993 yılından bu yana toplam 39 ülkeye yardım ulaştıran Hollanda IHH, 1800 gönüllüsüyle bağışların tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran güçlü ve şeffaf bir organizasyon yapısına sahip.

Böhürler, Avrupa’da yaşayan Müslümanların, dünya genelindeki mazlumlara destek olma konusundaki fedakârlıklarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hollanda IHH, yalnızca Avrupa’da değil, tüm dünyada insani yardım noktasında büyük bir fark yaratıyor. Müslümanların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında durarak, adeta bir iyilik köprüsü kuruyor" dedi.

Gazze ve Türkiye İçin Büyük Destek

Hollanda IHH, Gazze ve Türkiye’ye yönelik yardımları nedeniyle zaman zaman Hollanda hükümetinin denetim ve araştırmalarına maruz kalsa da, şeffaf yapısı ve profesyonel yönetimi sayesinde faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Bu süreçte Avrupa’daki Müslüman toplumunun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren IHH, sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda Hollanda’daki Müslümanların gurur kaynağı haline gelmiş durumda.

Böhürler, "İyilik paylaşıldıkça çoğalır. Hollanda’daki Müslümanlar, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut oluyor. Onların bu duyarlılığı, inancımızın ve dayanışma ruhumuzun en güzel yansımalarından biridir" diyerek, Hollanda IHH’nın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Hollanda’daki Müslümanların, dünya Müslümanlarına yardım elini uzatma konusundaki kararlılığı, her geçen gün daha da güçleniyor.

