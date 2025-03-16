KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin Babası Erdoğan Büyüksimitci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merhumun cenaze namazı, ikindi namazının ardından Hulusi Akar Camii’nde kılındı ve namaz sonrası Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Yoğun Katılım

Cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve Büyüksimitci ailesinin yakınları katıldı. Katılımcılar, Büyüksimitci ailesine taziyelerini iletti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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