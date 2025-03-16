  • Haberler
  • Gündem
  • KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin Babası Erdoğan Büyüksimitci Son Yolculuğuna Uğurlandı

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin Babası Erdoğan Büyüksimitci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin babası Erdoğan Büyüksimitci, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin Babası Erdoğan Büyüksimitci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merhumun cenaze namazı, ikindi namazının ardından Hulusi Akar Camii’nde kılındı ve namaz sonrası Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Yoğun Katılım

Cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve Büyüksimitci ailesinin yakınları katıldı. Katılımcılar, Büyüksimitci ailesine taziyelerini iletti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

---

Umarım bu haber metni ve başlık istediğiniz gibi olmuştur, Osman. Başka bir konuda destek verebilir miyim? ????

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Aile Platformu, gündüz kuşağı programlarının kapatılması adına imza kampanyası başlattı
Kayseri Aile Platformu, gündüz kuşağı programlarının kapatılması adına imza kampanyası başlattı
Jandarma, Erciyes'te binlerce kişiye ulaştı: 'Bağımlılıkla Mücadele'
Jandarma, Erciyes’te binlerce kişiye ulaştı: “Bağımlılıkla Mücadele”
Erciyes 38 FK – Bursa Nilüfer FK: 1-0
Erciyes 38 FK – Bursa Nilüfer FK: 1-0
Koşar: 'Yarışmada kadınların yer alması bizim için gurur verici'
Koşar: "Yarışmada kadınların yer alması bizim için gurur verici"
Milletvekili Cıngı: 'Erciyes'in marka değeri bir kademe daha yükseldi'
Milletvekili Cıngı: "Erciyes'in marka değeri bir kademe daha yükseldi"
Vali Çiçek, 'Erciyes, 80 ülkede canlı olarak yayınlandı'
Vali Çiçek, “Erciyes, 80 ülkede canlı olarak yayınlandı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!