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  • Ayşe Böhürler: 'Netanyahu'nun oğlu ve içeridekiler Türkiye'ye milli zarar veriyor!'

Ayşe Böhürler: 'Netanyahu'nun oğlu ve içeridekiler Türkiye'ye milli zarar veriyor!'

Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlunun Türkiye'ye yönelik boykot çağrısına dair sert açıklamalarda bulundu.

Ayşe Böhürler: 'Netanyahu'nun oğlu ve içeridekiler Türkiye'ye milli zarar veriyor!'

Böhürler, “Binlerce insanın katili Netanyahu’nun oğlu Türkiye’ye boykot çağrısı yaparken, içeride bazıları da aynı zararı veriyor. Yaptıkları boykot değil, milli zarar!” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin kazanımlarına ve toplumsal birliğine zarar veren davranışların altını çizen Böhürler, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi

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