Kayseri’de engelli vatandaşlara afet hazırlığı: “Eğitim, tatbikat ve bilgi sistemi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, 7 engel grubunu kapsayacak şekilde eğitim modülleri oluşturulacağını ve afet sırasında engelli vatandaşlar için neler yapması gerektiğine dair çalışmalar gerçekleştirecek bir proje aşamasında olduklarını belirterek, “7 engel türüne uygun eğitim modülleri oluşturmaya karar verdik, çalışmalara başladık. Modülleri oluşturduktan sonra Kayseri için akredite olmuş, olma aşamasında olan, arama kurtarma STK’larımız, Büyükşehir Belediyesi pedagogları, psikologları ve afet işleri daire başkanlığının personelleri ile birlikte ekipler oluşturacağız. Ekipler, engelli bireylerin evlerini ziyaret edecek ve engel durumuna göre afet farkındalık eğitimi verecek. Eşyalarını sabitleyecek ve sonrasında bir tahliye tatbikatı yapacak. Engelli birey için olmazsa olmaz bazı bilgiler var; sürekli kullandığı ilaçlar, refakatçısı kim gibi. Bu bilgileri bizim akıllı şehircilik ve daire başkanlığımızın oluşturduğu yazılıma girecekler. Sonrasında bu bilgileri 6 ayda bir güncelleyecekler” dedi.

Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, engelli vatandaşlara afet durumunda nasıl ulaşılabileceği, bireylerin olası afet durumunda neler yapması gerektiği gibi konular üzerinden çalışma gerçekleştirildiği bir proje yürüttüklerini açıkladı. Arın, “Engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik afet farkındalık eğitimlerinin olmadığını ya da kısıtlı sayıda; 7 engel grubunu da kapsayıcı şekilde olmadığını fark ettik. Daha sonrasında bu 7 engel türüne uygun eğitim modülleri oluşturmaya karar verdik, çalışmalara başladık. Görme engelli ve duyma engelli bireylerin elbetteki eğitimleri farklı olacak, Modülleri oluşturduktan sonra Kayseri için akredite olmuş, olma aşamasında olan, arama kurtarma STK’larımız, Büyükşehir Belediyesi pedagogları, psikologları ve afet işleri daire başkanlığının personelleri ile birlikte ekipler oluşturacağız. Ekipler, engelli bireylerin evlerini ziyaret edecek ve engel durumuna göre afet farkındalık eğitimi verecek. Eşyalarını sabitleyecek ve sonrasında bir tahliye tatbikatı yapacak. Bu engelli birey için olmazsa olmaz bazı bilgiler var; sürekli kullandığı ilaçlar, refakatçısı kim gibi. Bu bilgileri bizim akıllı şehircilik ve daire başkanlığımızın oluşturduğu yazılıma girecekler. Sonrasında bu bilgileri 6 ayda bir güncelleyecekler. Olası bir afette bu engelli bireylere ulaşmamız çok kolay olacak. Şu anda projenin ilk aşamasındayız. 7 engel türüne uygun eğitim modülleri oluşturuyoruz, bununla ilgili de bir TÜBİTAK başvurumuz oldu. Türkiye’de buna benzer bir bilgi yönetim sistemi yok. Dünyada da sanıyorum sayılıdır” diye konuştu.