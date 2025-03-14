Ayşe Böhürler, Ramazan Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan ayında ev ziyaretlerine devam ediyor. Kayseri'nin farklı mahallelerinde gerçekleşen buluşmalarda, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu en güzel şekilde hissediliyor.

Ayşe Böhürler, Ramazan Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vatandaşların sofralarına misafir olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Böhürler, “Ramazan, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda gönüllere dokunmak, dertleşmek ve sevinçleri paylaşmaktır. Ev ziyaretlerimiz vesilesiyle hemşehrilerimizin dertlerini dinliyor, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için buradayız.” dedi.

Ramazan, Birlik ve Beraberliği Güçlendiriyor

Kayseri’de Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Böhürler, bu ziyaretlerin sadece bir ayla sınırlı kalmayacağını, her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Ramazan’ın bereketini paylaşmak, gönül sofralarında buluşmak, dertleşmek ve sevinçleri birlikte yaşamak bizim için en büyük mutluluk. Bu ayın manevi atmosferini Kayseri’de hemşehrilerimizle birlikte yaşamak bizi çok daha güçlü kılıyor.” diyen Böhürler, Ramazan’ın birlik ve beraberliği pekiştiren bir ay olduğuna dikkat çekti.

Kayseri’de Ramazan ayı boyunca sürecek ev ziyaretleri, vatandaşların taleplerini dinlemek ve onların yanında olmak adına önemli bir buluşma noktası olmaya devam edecek.
 

Haber Merkezi

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