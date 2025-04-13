Azerbaycan'dan Başkan Yalçın'a hizmet madalyası

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine yönelik atılan adımlar madalya getirdi. Başkan Yalçın, Azerbaycan hükumeti tarafından 'Hizmet Madalyası' ile taltif edildi. Başkan Yalçın ödülünü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle Diaspora Bakanı Fuad Muradov'dan aldı.

Azerbaycan'dan Başkan Yalçın'a hizmet madalyası

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yani sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Huseyin Okandan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’ün de hazır bulunduğu törende Başkan Yalçın’a Talas’ta yapımını gerçekleştirdiği Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi ve İsa Bulağı’ndan dolayı Hizmet Madalyası verildi. Baskan Yalçın da konuya ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede; "Talas’ta yapımını gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi ve İsa Bulağı’ndan dolayı Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Maradov tarafından Hizmet Madalyası ile taltif edildik. Bu eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen mesai arkadaşlarım ve tüm Talaslı hemşehrilerim adına bu ödülü almak benim için onurdur" dedi.

Haber Merkezi

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