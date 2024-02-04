B.Şehir Adayı Mahmut Arıkan, Boğazköprü'de karşılanacak

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan'ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklamasından sonra, bugün saat 14.00'de Boğazköprü mevkiinde partililer bir karşılama proğamı düzenlediler.

B.Şehir Adayı Mahmut Arıkan, Boğazköprü'de karşılanacak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Kayseri girişi Boğazköprü Mevkiinde 4 Şubat Pazar günü (bugün) saat:14.00'de Saadet Partililer tarafından karşılanarak kent merkezine kalabalık bir kortejle giriş yapacaklar.

Şehir Merkezine ulaşınca da parti binası önünde kalabalık bir basın açıklaması yapılacak.

Haber Merkezi
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