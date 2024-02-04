'Kocasinan'ın kaderini değiştiren, nitelikli dönüşüm yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski binaların yıkımının devam ettiği Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi’nde saha incelemesinde bulundu. Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır nitelikli kentsel dönüşüm yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm ile tarihe geçecek projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesindeki çalışmaları yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Kayseri’de kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini söyledi.

Dönüşümle mutlu ve huzurlu yuvalar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her bir bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Kentsel dönüşüm alanı olan Ziyagökalp Mahallesi’nde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir kentsel dönüşüm konutunu daha başlatacağız. Özellikle Yenidoğan ve Ziyagökalp’daki hemşehrilerimizin kentsel dönüşümle ortaya çıkan değişimi ve dönüşümü çok iyi bir şekilde fark ediyorlar. Yeni etaplarla birlikte bölgede daha hızlı dönüşüm gerçekleşecek. Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır kentsel dönüşümlerle birlikte çevresiyle, yeşil alanıyla, yollarıyla, otoparklarıyla ve her türlü sosyal donatı ile altyapısıyla nitelikli bir kentsel dönüşümü Kocasinan’da inşa ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında herkesin daha mutlu ve daha huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri’de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mahallede bulunan köhne yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, bölgenin çehresini değiştirme çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.