Baca Deliğinde Uyuşturucu Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; bir evde yapılan aramada baca deliğinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Küçükkabaktepe mahallesinde şüpheliler A.T., H.T., ve D.T.’nin ikametine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yatak odasında bulunan baca deliğinde poşet içerisinde sarılı vaziyette 337 gram uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan 2 paket çarşaf kağıdı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.