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Badminton Süper Lig Müsabakaları Kayseri'de devam ediyor

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Ligi 5. Etap ve 1. Lig 2. Etap Müsabakaları yapılan açılış töreni sonrasında Kayseri'de başladı.

Badminton Süper Lig Müsabakaları Kayseri'de devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Ligi 5. Etap ve 1. Lig 2. Etap Müsabakaları yapılan açılış töreni sonrasında Kayseri’de başladı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Badminton Süper Ligi 5.Etap ve 1.Lig 2.Etap Müsabakaları açılış törenine Badminton Federasyonu Asbaşkanı Şaban Kırcalı, Genel Sekreteri Aytekin Keleş, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Müsabaka Teknik Direktörü Abdurrahman Arslan, kulüplerin sporcu, antrenör, idarecileri ile hakemler katıldı. Federasyon Asbaşkanı Şaban Kırcalı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya müsabakalara katkılarından dolayı hediye takdim etti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleler 1 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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