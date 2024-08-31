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Beyzbol 5 Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı 29 Ekim-2 Kasım 2024 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de kamp yaparak sürdürüyor.

Beyzbol 5 Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor
Kayseri GündemEditör

Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı; 29 Ekim-2 Kasım 2024 tarihleri arasında Fransa’da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlıklarını Kayseri’de kamp yaparak sürdürüyor.

29 Ekim - 2 Kasım 2024 tarihleri arasında Fransa’da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılacak olan Türkiye Ragbi Federasyonu Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi ve Spor A.Ş. Yüksek İrtifa Merkezi’nde günde çift antrenman yaparak Avrupa Gençler Şampiyonası’na hazır hali gelmeye çalışıyor.

25 Ağustos’ta başlayan kamp çalışmaları 4 Eylül’de sona erecek.

İHA
Kayseri Gündem

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