Bağ faresi polisten kaçamadı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
- 25.10.2023 11:22
- Güncelleme: 25.10.2023 14:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İlçeye bağlı Hisarcık Mahallesi’nde bulunan bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın 22 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşanan hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN