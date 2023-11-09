Bağımlılıkla mücadele meydana indi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Yeşilay gönüllüsü gençler ile beraber cadde cadde gezerek vatandaşlara bağımlılığın zararlarını ve mücadele yöntemlerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından başlatılan "Kontrol Sende, Hayat Sende" Projesi çerçevesinde çalışmalara başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, gönüllü öğrenciler ile beraber cadde cadde gezerek vatandaşlara bağımlılığın zararlarını ve mücadele yöntemlerini anlattı. Öğrenciler vatandaşlara üzerinde "Kontrol Sende, Hayat Sende" kokartı verirken, bilgilendirici broşürlerde dağıttı. Etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Projemizin ismi, ’Kontrol Sende, Hayat Sende’. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yeşilay Derneğimiz iş birliğinde ilimizde başlattığımız yeni bir proje, yeni bir heyecan, yeni bir mücadele. Amacımız bağımlılıkla mücadele edebilmek, farkındalık oluşturabilmek için tüm il genelinde okullarımız, öğrencilerimiz, tüm aileler, anneler, babalar, veliler, tüm halkımız, herkese bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek, bilgi verebilmek. Bunun için de çok farklı kategorilerde, farklı çalışmalar hazırlandı. Bugünkü ilk çalışmamız il genelinde farkındalık oluşturabilmek için Kayseri genelinde 16 ilçede tüm okullardaki Yeşilay Kulübü öğrencilerimiz yollara düştüler, sokaklara çıktılar. Bugün Yeşilay Kulübü öğrenci sokaktalar. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Kokart dağıtıyorlar. Bağımlılıkla mücadelede, zararlı alışkanlıklardan çocuklarımızı korumak, insanlarımızı bu konuda bilgilendirebilmek, düşündürebilmek, bir soru işareti koyabilmek için böyle bir etkinlikle başladık. Burada Valimizin liderliğinde, önderliğinde Yeşilay Derneğimizle beraber tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi de harekete geçirdik. Projemiz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de, "Uzun zamandır şehrimizde bütün kurumlarımızla, birimlerimizle farkındalık çalışmasıyla alakalı projeler geliştiriyorduk. Valimizin bu konuya olan önemi, desteği, hassasiyeti malumunuz. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gelişen geliştirdiğimiz çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Biz hep gençlerimizin yanındaydık. Gençlerimizin de bizim yanımızda sahada olmaları, bu farkındalık çalışmasında büyük katkı sağlamalarını istedik. Onların gücünün farkındayız. Bugün sokağa çıktık. Cadde cadde dükkan dükkan, bütün vatandaşlarımıza olabildiğince ulaşıp bağımlılıklarla alakalı mücadelemizi anlatacağız ve onların desteğini alacağız. Bu çalışma önümüzdeki günlerde daha da büyüyerek devam edecek. Bu projedeki emeklerinden dolayı başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm Milli Eğitim kurum ve amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman sağlık için, sağlıklı bir toplum için, genç bir nesil için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.